Niente gloria (né punti) per l'Ambrì

ZURIGO - Pimpante ma poco concreto, l'Ambrì è caduto 3-1 in casa dello Zurigo, rimanendo undicesimo in classifica.

Conti? No grazie. Costretti solo a vincere così da presentarsi ai playout nella miglior posizione possibile, i biancoblù hanno affrontato i Lions senza alcun timore reverenziale. Con l'atteggiamento giusto.

E grazie proprio a quell'atteggiamento hanno firmato un primo parziale estremamente positivo. Certo, i locali hanno a lungo comandato le operazioni e costruito molte occasioni; i leventinesi non hanno in ogni caso subito passivamente. Hanno risposto colpo su colpo e sono anche passati a condurre, grazie a un guizzo di Elias Bianchi (8'). L'unica pecca della truppa di Luca Cereda, resa sicura dall'ottimo Conz, è stata quella di non riuscire a essere più concreta davanti a Flüeler. Nella seconda metà del primo tempo e nella prima metà del secondo, con i Lions inevitabilmente calati, l'Ambrì ha avuto almeno tre-quattro nitide possibilità di scappare. Le ha fallite, e così, ha permesso agli uomini di coach Grönborg di rientrare: penalità a Fora e Pettersson ha siglato l'amaro – per gli ospiti – 1-1.

Chi si attendeva un terzo periodo di totale appannaggio dei Lions è rimasto sorpreso. Per nulla innervositi dal risultato, i ticinesi sono infatti riusciti a lungo a giocare alla pari con i padroni di casa. Hanno spaventato Flüeler almeno tanto quanto lo Zurigo ha fatto tremare Conz. La differenza, una volta ancora, l'ha fatta la concretezza sotto porta, con Pettersson e compagni che per primi hanno trovato la via del gol, “mettendo” il 2-1 al 56' con Pedretti. Rottosi l'equilibrio, l'Ambrì è stato costretto a scoprirsi e, così facendo, ha finito con l'incassare (da Noreau al 59') pure il definitivo 3-1.

ZURIGO-AMBRÌ 3-1 (0-1, 1-0, 2-0)

Reti: 7'31” Bianchi (Goi) 0-1; 39'04 Pettersson (Noreau) 1-1; 55'49” Pedretti 2-1, 58'58 Noreau 3-1.

AMBRÌ: Conz; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Pezzullo, Ngoy; Fohrler; Zwerger, Flynn, D'Agostini; Hinterkircher, Müller, Dal Pian; Mazzolini, Novotny, Hofer, Bianchi, Goi, Trisconi; Schwab.

Penalità: Zurigo 2x2', Ambrì 3x2'.

Note: Hallenstadion, 9'160 spettatori. Arbitri: Urban, Müller, Obwegeser, Kehrli.

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)