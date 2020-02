Ancora un anno per Karhunen

BERNA – Arrivato a Berna a novembre e sceso in pista in 22 occasioni in stagione (92.48% come percentuale di parate), Tomi Karhunen si è guadagnato un rinnovo annuale.

Il 30enne portiere finlandese - ex tra le tante di Pelicans, Tappara, Käarpät, Kunlun Red Star e anche Ambrì - ha infatti raggiunto un accordo con gli Orsi per spostare la data di scadenza del proprio contratto al 30 aprile 2021.

