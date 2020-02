LUGANO - Questo fine settimana il Lugano si gioca l'accesso ai playoff. I bianconeri disputeranno infatti due scontri diretti da brividi: dapprima saranno di scena a Friborgo, dopodiché ospiteranno il Berna alla Cornèr Arena.

A quattro turni dal termine la truppa di Pelletier occupa la settima posizione in classifica con 66 punti, due lunghezze in più del Friborgo (64) e sei in più del Berna (60), con entrambe che sono però scese sul ghiaccio una volta in meno. «Sarà un weekend importante e non possiamo sbagliare. Siamo consapevoli di avere il futuro nelle nostre mani», ha analizzato la bandiera del Lugano Raffaele Sannitz. «Vincendo entrambi gli incontri ci qualificheremmo per i playoff e potremmo anche provare a insidiare quelle davanti, ma in caso contrario rischieremmo grosso. È comunque inutile fare calcoli, dovremo essere pronti dal primo ingaggio e vincere per centrare la qualificazione matematica».

La formazione sottocenerina ha comunque dimostrato in questo 2020 di essere una squadra solida e affamata. Le 10 vittorie ottenute nelle ultime 14 partite disputate sembrerebbero essere una garanzia... «Ovviamente ci stiamo esprimendo bene in pista ed è stato davvero un peccato aver perso contro il Ginevra l'ultima gara in casa. Il nostro obiettivo sono ovviamente i playoff e stiamo già giocando in questa modalità, anche se dobbiamo stare attenti a non abbassare mai la guardia fino al 60'. Il campionato è davvero equilibrato e si può vincere e perdere contro tutti».

Cosa è cambiato con Serge Pelletier? «Giochiamo un altro tipo di hockey, abbiamo cambiato il sistema di gioco e la squadra ne ha beneficiato. Ci siamo subito trovati bene e siamo stati fortunatamente in grado di risalire la graduatoria, vincendo diverse partite che sono servite al morale del gruppo. In pista giochiamo in maniera più disciplinata, siamo solidi, capaci di difendere ogni risultato e adesso abbiamo anche tanta fiducia nei nostri mezzi(...)».

Keystone, archivio