Lugano: weekend “delicato”, sfide toste per i biancoblù

LUGANO/AMBRÌ - A grandi passi ci stiamo avvicinando all'epilogo della regular season. Tanti però sono i verdetti che devono ancora essere emessi. Da questo punto di vista il Lugano vivrà un fine settimana delicato, affrontando Friborgo e Berna, le due squadre che stanno alle calcagna dei bianconeri. Vincerle entrambe vorrebbe dire staccare il pass per i playoff, vincerne una significherebbe fare un altro (quasi decisivo) passo verso i giochi con vista sul titolo, perderle sarebbe invece pericolosissimo. Insomma, la squadra di Serge Pelletier – con sei punti di margine sulla linea – ha ampiamente il proprio destino nelle sue mani.

Dal canto suo l'Ambrì ha davanti a sé un fine settimana alquanto complicato. Trasferta a Zurigo e sfida casalinga contro il Ginevra: due squadre che hanno sì già staccato il pass per i playoff, ma che stanno cercando il miglior piazzamento in vista dei giochi che contano. Come sempre l'Ambrì venderà carissima la pelle, consapevole che ogni punto messo in carniere potrà tornare utile tra qualche settimana.

TiPress