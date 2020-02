Il Friborgo vince a Losanna e inguaia il Berna

LOSANNA - Ottima operazione per il Friborgo, vittorioso 3-2 a Losanna e portatosi a +4 sul Berna nono.

Il Gottéron - alla sua quarta affermazione in cinque match - ha dunque effettuato un altro passo verso i tanto agognati playoff. Per i Dragoni rete di Gunderson (20') e doppietta di Desharnais (30' e 60'), mentre per i vodesi hanno timbrato il cartellino Bertschy (58') e Kenins (60'). Da notare che la squadra di Dubé ha vinto tutti e sei i confronti stagionali giocati contro il Losanna.

È finalmente tornato a sorridere il Langnau, dopo i tanti bocconi amari ingoiati negli ultimi tempi, vincendo 3-2 ai rigori in quel di Ginevra. I Tigers hanno "salvato" la partita trovando il pareggio con Elo a 16'' dal 60'. In precedenza nel primo tempo avevano timbrato il cartellino Berthon e Rod per le Aquile e Andersons per i Tigers.

Dal canto suo lo Zugo ha rafforzato il primo posto, andando a vincere 2-1 all'overtime sul ghiaccio del Davos. I Tori, in rete con Thorell (36') e Leuenberger nell'overtime (61'), hanno ora cinque punti di margine sullo Zurigo. Per gli uomini di Wohlwend era andato a segno Meyer per il momentaneo 1-0 (15').

La classifica

Zugo 45/87; Zurigo 46/82; Davos 45/80; Ginevra 46/77; Bienne 46/69; Losanna 45/68; Lugano 46/66; Friborgo 45/64; Berna 45/60; Langnau 45/59; Ambrì 46/57; Rapperswil 46/50.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)