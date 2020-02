3x2 con vista sui playoff: il Lugano serve (due volte) per il match

LUGANO - L'aritmetica dice che le squadre che ancora non hanno certezze riguardo al futuro sono sette, dal Bienne quinto della classifica all'Ambrì decimo (a pari merito con il Langnau). La sensazione è però che, a due settimane dalla chiusura dei giochi, i posti-playoff ancora in palio siano giusto un paio. E che siano in tre, Lugano, Friborgo e Berna, a contenderseli.

In questa mini volata i bianconeri partono ovviamente in pole-position. Il loro vantaggio è tuttavia minore di quel che sembra, questo per i match “da recuperare” dei Dragoni (che hanno cinque punti in meno ma hanno anche disputato due partite in meno) e degli Orsi (-6 punti e un incontro in più da giocare). Ottima nell'anno nuovo, la truppa di coach Pelletier è comunque padrona del proprio destino e questo, tenuto conto di quanto accaduto in autunno, è già una grande vittoria.

Il loro futuro – o almeno gran parte di esso - i ticinesi lo decideranno il prossimo fine settimana quando, prima alla BCF Arena e in seguito alla Cornèr Arena, incroceranno proprio le truppe di Dubé e Kossmann. In quelle occasioni Chiesa e soci avranno la possibilità di chiudere i conti ma – come ovvio – rischieranno anche parecchio. Risultati e calendario alla mano (il 28 febbraio, alla penultima giornata, Berna e Friborgo s'incroceranno in una sfida sanguinosa, ndr), i sottocenerini non saranno costretti a fare sei punti per sorridere. Pure tre, ma centrati contro gli Orsi, sarebbero pesantissimi. Se con i Dragoni la situazione è ancora tutta da definire, con Arcobello e compagni il Lugano ha già infatti archiviato – positivamente – il conto degli scontri diretti. Un nuovo successo dilaterebbe quindi ulteriormente il divario, rendendolo, a tre giornate dalla fine, praticamente incolmabile.

Qualora invece s'impiantasse proprio sul più bello, il Lugano avrebbe comunque altre due occasioni per mettere le mani sui restati punti necessari per chiudere nella top-8. Agli uomini di coach Pelletier converrebbe in ogni caso arrivare già tranquilli agli ultimi 120' di stagione. Le partite finali a Rapperswil (con una squadra che in casa ha raccolto 40 dei suoi 50 punti totali) e con l'Ambrì, potrebbero infatti essere ricche d'insidie.

LUGANO 46 match/66 punti, ultimi 10 match/20 punti

Avversarie: FRIBORGO, Berna, RAPPERSWIL, Ambrì

FRIBORGO 44 match/61 punti, ultimi 10 match/16 punti

Avversarie: LOSANNA, Lugano, LANGNAU, Zugo, BERNA, Ginevra

BERNA 45 match/60 punti, ultimi 10 match/15 punti

Avversarie: Rapperswil, LUGANO, DAVOS, Friborgo, LOSANNA

*in MAIUSCOLO le partite in trasferta

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)