Grande carattere e un po' di frustrazione: l'Ambrì non molla, ma raccoglie poco

AMBRÌ - Non si risparmia mai, lotta con ferocia dal primo all’ultimo ingaggio, ma a volte i suoi sforzi non vengono del tutto ripagati. È questo in estrema sintesi l’Ambrì di Cereda, è questo l’Ambrì ammirato anche nelle ultime due uscite, dove - tra assenze di peso e uomini persi anche cammin facendo -, sono arrivati due punti frutto di due sconfitte oltre il 60’.

Caduti a Davos nell’impegno che ha preceduto il weekend, sabato i biancoblù hanno battagliato col Losanna alla Valascia. Riabbracciati Zwerger, Novotny e Hofer, i leventinesi - con il giovane Pezzullo in evidenza e sempre più responsabilizzato -, si sono arresi al sigillo di Jooris (2-3) giunto dopo soli 18” di overtime.

Amaro in bocca e un po’ di frustrazione, perché dopo la generosa rimonta (da 0-2 a 2-2 grazie ai gol di Plastino e D’Agostini), l’Ambrì meritava forse qualcosina in più.

Due punti in due partite non sono certo un bottino ricco, ma ancora una volta i leventinesi hanno dimostrato il loro spirito combattivo e, in vista della post-season, è questo il segnale più importante. Vivo, anzi vivissimo, questo gruppo può guardare con fiducia ai prossimi impegni, ovvero ai prossimi due weekend dove - nelle sue ultime 4 uscite - cercherà di ottenere il massimo. Poi? E poi la classifica parlerà. Anche se la matematica non ha ancora dato le sue sentenze, per Müller & Co è oggettivamente difficile agganciare ancora il treno-playoff, col Friborgo a +4 e due partite in più da giocare. I due punti raccolti restano comunque importanti in ottica decimo posto, col Langnau agganciato e il Berna poco distante. Insomma la battaglia continua e l’Ambrì di Cereda - ne siamo certi - non mollerà nemmeno di un centimetro.

