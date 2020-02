Bienne, una vittoria e passa la paura

BIENNE – Il Bienne ha fatto un passo probabilmente decisivo verso i playoff superando, nello scontro diretto della Tissot Arena, 4-0 il Berna. La truppa di coach Törmänen ha chiuso la sfida in 4', nel secondo parziale. Tra il 32' e il 36' è infatti volata con le marcature di Fuchs, Rantakari e Nussbaumer, grazie alle quali ha azzerato ogni velleità ospite. Il punto finale è stato siglato al 45' da Brunner.

Successi nettissimi, nel sabato di campionato, li hanno poi colti il Rapperswil, che ha schiantato 5-2 un Davos forse stanco (per i sangallesi doppietta di Clark e gol di Pyatt, Eggenberger e Mosimann) e lo Zurigo, andato a imporsi 3-0 in casa di un Langnau in grandissima difficoltà. Bugiardo, infine, il 5-0 con il quale lo Zugo si è sbarazzato del Friborgo. Per cancellare i Dragoni, la prima della classe ha infatti dovuto penare per 40', i primi, chiusi 1-0 per effetto della rete di Alatalo. Poi, solo nell'ultimo terzo, ha dilagato con le doppiette di Zehnder e Hofmann.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)