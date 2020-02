LOSANNA – Il Losanna chiuderà il suo campionato senza poter più contare sul contributo di Philip Holm.

Colpito da una discata in allenamento, il 28enne difensore ha infatti riportato la frattura del perone e, per questo motivo, per lungo tempo non potrà tornare sul ghiaccio. Con la maglia dei Leoni vodesi, lo svedese ha messo insieme, in stagione, 1 gol e 1 assist in 10 presenze.

