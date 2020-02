Rockets sconfitti e rimandati

OLTEN - Il sorpasso in extremis non si è concretizzato. Nell'ultima giornata di regular season di Swiss League i Ticino Rockets non sono infatti riusciti a sorprendere l'Olten e, così, in classifica, ad andare all'attacco del Winterthur (comunque capace di vincere a Langenthal).

In casa dei solettesi i Razzi sono anzi presto naufragati, incassando quattro reti già nei primi 20' e arrivando al 60' con un negativo 7-2. I punti di Knelsen (dopo 17”), Haas (6'), Rexha (9') e Chiriaev (15') hanno di fatto chiuso la pratica ancora prima della prima sirena e svuotato di significato gli altri due tempi. Lì, comunque, sono arrivati i gol locali di Eigenmann (31') e ancora Knelsen (47') e quelli ticinesi di Glarner (38') e Portmann (47'), tutti buoni esclusivamente per abbellire il tabellino.