Il Lugano non si ferma più: vittoria a Losanna

LOSANNA - Sei vittorie nelle ultime sette gare. È un Lugano che vola, è un Lugano che - con l'avvento di Serge Pelletier in panchina - ha iniziato a scalare la classifica, mettendosi ormai al riparo da brutte sorprese. Dopo le emozioni del derby questa sera a Losanna i bianconeri si sono regalati un altro sorriso: affermazione per 3-2 dopo i rigori e avversari di serata agganciati in classifica, così come il Bienne.

Per la sfida in terra vodese Serge Pelletier ha confermato tra i pali Niklas Schleger. Ha invece fatto il suo esordio stagionale Giovanni Morini (13esimo attaccante), fuori combattimento l'infortunato Mauro Jörg.

I primi 20' di gioco non hanno offerto tante occasioni né su un fronte né sull'altro. Vista l'importanza della posta in gioco romandi e ticinesi hanno pensato prima di tutto a non prenderle. Inevitabile lo 0-0 al 20'.

La sfida si è sbloccata al 28'21'' quando Romanenghi - al termine di uno spunto personale - è andato a cogliere la ragnatela alla destra di un incolpevole Stephan. Qualche istante dopo, in situazione di 4c5, il complesso di Serge Pelletier si è costruito un'interessante chance sull'asse Bertaggia-McIntyre con quest'ultimo che non è riuscito a raddoppiare. Il secondo terzo si è concluso con un Losanna in costante pressione dalle parti di Schlegel.

Il periodo conclusivo è iniziato come meglio non poteva per i sottocenerini, in rete dopo appena 15'' con Fazzini con la sua squadra in vantaggio numerico.

Subìto il colpo gli ospiti hanno poi inspiegabilmente abbassato la guardia concedendo più spazio alla squadra di Ville Peltonen, capace di ricucire lo strappo nel breve volgere di 3' - fra il 45' e il 48' - con i sigilli di Herren (in powerplay) e Grenier (sfortunata autorete di Vauclair). La parità e poi proseguita fino al 60' senza ulteriori squilli, rendendo inevitabile l'overtime nel quale l'occasione più ghiotta (anzi ghiottissima) è capitata sul bastone di Chorney.

Nei rigori si è infine rivelata decisiva la trasformazione di Loeffel, l'unica della serie. Con questo pesante successo Fazzini e compagni sono saliti a quota 66 punti, sei in più del Berna ottavo.

LOSANNA - LUGANO 2-3 d.r. (0-0, 0-1; 2-1, 0-0)

Reti: 28'21'' Romanenghi 0-1; 40'15'' Fazzini (McIntyre, Chorney, 5c4) 0-2; 44'59'' Herren (Genazzi, Frick) 1-2; 47'59'' Herren (Genazzi, Frick) 2-2.

Lugano: Schlegel; Wellinger, Chiesa; Chorney, Loeffel; Vauclair, Jecker; Ronchetti. Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Sannitz, Fazzini; Zangger, Romanenghi, Bürgler; Morini.

Penalità: 3x2' contro entrambe le squadre.

Note: Vaudoise Aréna, 8000 spettatori. Arbitri: Salonen, Wiegand; Obwegeser, Schlegel.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)