A Davos per ripartire: Ambrì tra guai e voglia di riscatto

DAVOS - Quarantotto ore, poco meno. Tanto ha avuto l'Ambrì per metabolizzare la sconfitta nel derby e (provare a) ripartire.

Questa sera i biancoblù saranno impegnati nella 45esima tappa del loro cammino. Un passaggio importante quanto i precedenti perché prezioso tanto quanto i precedenti: i punti in palio pesano infatti come quelli della stracantonale e sono utili (necessari?) per avvicinare l'obiettivo del decimo posto finale. Sfumato di fatto il sogno playoff – nonostante l'aritmetica autorizzi ancora a sperare – la truppa leventinese deve dimostrarsi brava a rimanere concentrata, sul pezzo. A non perdere di vista quel piazzamento che garantirebbe di arrivare a primavera con la salvezza già in tasca.

Rialzarsi immediatamente dopo il ko di martedì non sarà in ogni caso affatto facile per una squadra, quella sopracenerina, frenata da mille guai. I tanti infortuni hanno tolto opzioni a Luca Cereda e imprevedibilità a un gruppo che da tempo sta arrangiandosi per rimanere in linea di galleggiamento. Il problema è che, alla lunga, “arrangiarsi” diventa sempre più complicato: lanciare i giovani e dare tanti minuti a chi, invece, dovrebbe fare il supporting cast, può infatti velocemente trasformarsi da pregio a limite. E, soprattutto a questo punto dell'anno, i limiti rischiano di essere pagati a caro prezzo.

L'Ambrì ha tutto per chiudere in bellezza la sua stagione; d'ora in avanti dovrà tuttavia “spingere” ancora più di quanto fatto finora. E non sarà semplice. Non sarà semplice, per esempio, uscire indenni da Davos, dove Fora e compagni sfideranno un avversario pimpante, in piena salute e lanciato verso la conquista di un incredibile secondo posto finale. Davanti ai loro tifosi, i gialloblù hanno vinto 15 delle 20 partite disputate. Hanno spesso entusiasmato e, comunque, sempre convinto. I ticinesi, dal canto loro, si presenteranno alla Vaillant Arena con un ruolino di marcia che racconta di 6 successi su 22 trasferte, condite da un polare -29 nella differenza reti. I numeri sono quindi totalmente contro di loro. Smentirli? Serviranno coraggio e freschezza; non sarà facile riuscire a metterli in pista.

keystone-sda.ch (Pablo Gianinazzi)