Paura ad Anaheim: Bouwmeester collassa in panchina

ANAHEIM (USA) - Momenti di grande paura ad Anaheim, dove Jay Bouwmeester - difensore dei Blues - è stato vittima di un problema cardiaco durante la sfida tra i Ducks e St. Louis. Il 36enne, con le due squadre sull'1-1 poco dopo la metà del primo tempo, è collassato in panchina.

Subito soccorso dallo staff medico, il giocatore - con alle spalle oltre 1'300 partite in NHL e una Stanley Cup in bacheca (2019) - è poi stato immediatamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. La sfida è stata interrotta e verrà recuperata in data da stabilire.

«Fortunatamente, grazie al rapido intervento del nostro staff medico e di quello dei Ducks - oltre a quello dell'equipe medica presente sul posto - le condizioni di Jay si sono subito stabilizzate. Quando è stato trasferito all'ospedale era vigile e in grado di muovere tutti i suoi arti», ha spiegato il GM dei Blues Doug Armstrong.

keystone-sda.ch / STF (Mark J. Terrill)