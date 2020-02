Svizzera-Italia e non solo: in vendita i biglietti

LUGANO - Tra poco meno di tre mesi la Nazionale Svizzera disputerà la sua prima partita del Campionato mondiale casalingo affrontando la Russia a Zurigo (8 maggio).

La marcia di avvicinamento alla kermesse iridata sarà ricca di impegni, con diverse amichevoli tra cui una anche in Ticino. Dopo oltre 14 anni Lugano tornerà infatti ad ospitare la Nazionale, che per l'occasione affronterà l'Italia (24 aprile 2020, ore 20.15).

A partire da oggi i biglietti per le partite di preparazione in programma a Losanna, Zugo e Lugano sono in vendita e si possono acquistare sul sito www.sihf.ch/ticketmaster.

«Siamo molto felici di poter disputare nella fase di avvicinamento al Mondiale tre partite in varie le regioni della Svizzera – ha affermato l’allenatore della Nazionale Patrick Fischer – Daremo il massimo per dimostrare che siamo pronti per il Mondiale casalingo, sperando di poter contare già nella fase di preparazione sul grande supporto dei nostri fan».

Di seguito il programma delle partite di preparazione della Svizzera:

- Venerdì 17 aprile alle ore 20.15: Svizzera-Russia, Vaudoise Aréna a Losanna

- Domenica 19 aprile alle ore 15.00: Svizzera-Russia, Bossard Arena a Zugo

- Giovedì 23 aprile: Italia-Svizzera, Bolzano (ITA)

- Venerdì 24 aprile alle ore 20.15: Svizzera-Italia, Cornèr Arena a Lugano

- Giovedì 30 aprile: Lettonia-Svizzera, Riga (LVA)

- Venerdì 1° maggio: Lettonia-Svizzera, Riga (LVA)

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)