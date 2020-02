Johan Ryno verso Lugano?

LUGANO - Mentre la squadra sta lottando per conquistare un posto nei playoff, Hnat Domenichelli è al lavoro per regalare a Serge Pelletier un nuovo giocatore per il finale di stagione.

Secondo il giornalista svedese Johan Svensson i bianconeri potrebbero puntare sul Johan Ryno, autore in questa stagione di 15 punti (4 gol) in 30 partite con il Färjestad, club per il quale ha disputato le ultime cinque stagioni.

Nella massima serie svedese (SHL) il giocatore ha totalizzato 264 punti in 427 gare.