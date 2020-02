Non decisivo ma quasi: il derby promette scintille

LUGANO - Non sarà decisivo ma potrebbe segnare in maniera indelebile la stagione di Lugano e Ambrì. Il derby di questa sera “rischia” di indirizzare definitivamente la corsa delle due ticinesi. Soprattutto nel caso in cui alla Cornèr Arena dovessero essere i bianconeri a spuntarla. Se riuscisse a far valere il suo status di favorita, la truppa di Serge Pelletier darebbe infatti una nuova spallata alla sua classifica, avvicinando quella quota playoff posta (probabilmente) dopo lo scollinamento dei 70 punti. Contemporaneamente, una sconfitta equivarrebbe a un'occasione mancata per i biancoblù i quali, senza diversi effettivi a disposizione, vedrebbero allontanarsi sensibilmente il loro sogno di top-8.

Questa, la vittoria bianconera, è però solo un'eventualità. Durante la stagione la truppa di Luca Cereda ha in ogni caso più volte dimostrato di essere più forte di tutte le sventure capitategli e di saper sovvertire un pronostico. Se riuscisse a sorprendere nel derby, sarebbe un colpo per tutti i teorici che analizzano la classifica. In quel caso, infatti, il mucchio selvaggio che corre verso la gloria sarebbe ancora più fitto e i suoi elementi più agguerriti. Certo, in quanto a pathos avremmo solo di che guadagnarci...

keystone-sda.ch / STR (SAMUEL GOLAY)