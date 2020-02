«Contiamo molto su Ciaccio e Hächler. Horansky alla Hofer? Ci può stare»

AMBRÌ - Il derby da preparare? Una post-season impegnativa - che sia nobile o meno - alla quale pensare? In mezzo a tutto ciò ad Ambrì hanno trovato il tempo pure per muoversi sul mercato. Per ufficializzare gli arrivi di Ciaccio, Hächler e Horansky, ovvero di un portiere, un difensore e un attaccante che dovrebbero garantire continuità al progetto sopracenerino.

Il primo dividerà i minuti con Conz, che ha un contratto valido fino all'aprile 2021.

«Ha firmato per tre anni, contiamo molto su di lui - ha spiegato Paolo Duca, direttore sportivo alla Valascia - Per quanto riguarda Benjamin, siamo contentissimi di quel che sta facendo con noi e speriamo possa rimanere a lungo, anche se per il momento non c'è alcun accordo oltre al 2021».

Hächler porterà fisicità in rosa.

«Cédric ha le caratteristiche che cercavamo. È roccioso e grintoso. In difesa è molto solido e porterà competitività in pista».

Horansky è invece sembrato un colpo alla Hofer.

«L'accostamento ci può stare. Anche in questa operazione c'è infatti un fattore di scommessa, normale quando un giocatore si mette in mostra in una Lega che non è la nostra. I presupposti perché faccia bene ci sono tutti: ha ottime doti atletiche, ha un'età giusta, è veloce e ha un bel bagaglio di qualità tecniche. Ha poi saputo sviluppare - negli anni - il suo talento offensivo. Tutto ciò ci ha convinti a offrirgli una possibilità...».