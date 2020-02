Ambrì, tre arrivi: presi Ciaccio, Hächler e Horansky

AMBRÌ - Tre innesti in casa Ambrì in vista della prossima stagione. Tra i pali i biancoblù potranno contare su Damiano Ciaccio, portiere 31enne che ha firmato fino al 2023. L'estremo difensore, che affiancherà Benjamin Conz, è attualmente in forza al Langnau.

In difesa i leventinesi hanno messo sotto contratto Cédric Hächler, che ha siglato un accordo valido per le prossime due stagioni.

Infine, dall'Olten, arriverà l’attaccante slovacco con licenza svizzera Stanislav Horansky. Il 25enne, autore di 33 punti (12 gol) nel corso del corrente campionato, ha firmato fino al 2020 (più opzione).

Ecco il comunicato ufficiale del club biancoblù:

«L’Hockey Club Ambrì-Piotta ha il piacere di annunciare alcuni movimenti di mercato in vista delle prossime stagioni.

Il club biancoblù comunica di aver sottoscritto un contratto valido per le prossime tre stagioni con il portiere Damiano Ciaccio. Il classe ’89, cresciuto nel settore giovanile del Friborgo, difende la gabbia del Langnau dalla stagione 2014/2015 durante la quale è stato protagonista del ritorno in National League dei Tigers. Atleta dal fisico possente, Damiano formerà la coppia di portieri insieme a Benjamin Conz per i prossimi anni.

La società leventinese comunica inoltre che il difensore Cédric Hächler ha siglato un accordo valido per le prossime due stagioni.

Il classe ’93, nelle ultime due stagioni in forza al Rapperswil, ha collezionato in carriera 271 presenze in National League.

Infine, l’HCAP annuncia di aver siglato un contratto valido per le prossime due stagioni con opzione a favore della società per un’ulteriore stagione con l’attaccante slovacco di licenza svizzera Stanislav Horansky. Il 25enne, nelle ultime tre stagioni in forza all’Olten, in carriera ha all’attivo 54 presenze in National League con la maglia del Bienne. Nel corrente campionato di Swiss League, Stanislav viaggia ad una media di 1.65 punti a partita frutto di 12 gol e 21 assist in 20 partite.

La società da il benvenuto a Damiano, Cédric e Stan».