Lugano al derby senza Postma e Riva, rientra Bürgler

LUGANO - Cresce l'attesa per il quinto derby stagionale, in programma domani alla Cornèr Arena. Per l'occasione Serge Pelletier, rispetto all'ultima uscita contro il Bienne, dovrà operare qualche cambiamento nel suo assetto difensivo. Oltre a Elia Riva, già costretto a saltare i Prospect Games con la Nazionale, anche Paul Postma è infatti alle prese con un infortunio e non giocherà la stracantonale. Al suo posto torna lo statunitense Taylor Chorney.

A livello offensivo rientra Dario Bürgler, che questa mattina si è allenato con i compagni. Assente (giustificato) Jani Lajunen, che sta rientrando in Ticino dopo gli impegni con la Nazionale finlandese e domani sarà regolarmente arruolabile. Nel derby - il 100esimo in carriera per Julien Vauclair -, potrebbe fare il suo esordio stagionale con i bianconeri Giovanni Morini, in lizza per il posto di 13esimo attaccante. Il 25enne italiano, reduce da un lungo stop per infortunio, sin qui ha giocato 3 partite con i Rockets.