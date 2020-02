Successo da secondo posto per il Davos

DAVOS - Piccolo balzo in avanti in classifica per il Davos, bravo a sfruttare il match domenicale per salire al secondo posto. Di scena davanti ai propri sostenitori, i grigionesi hanno battuto 3-2 il Rapperswil al termine di un confronto comunque combattuto.

Chiuso senza reti il primo parziale, i gialloblù sono scappati a inizio del secondo grazie ai punti di Meyer (23') ed Ambühl (27'). I sangallesi non si sono in ogni caso scomposti, tornando in corsa a metà terzo tempo con Clark (50'). Il gol di Herzog (58') ha però chiuso i conti, rendendo inutile la marcatura finale di Simek. I tre punti guadagnati hanno permesso al Davos di issarsi a quota 74 punti (in 41 match giocati), raggiungendo lo Zurigo (43 match) alle spalle della capolista Zugo.

keystone-sda.ch / STR (JUERGEN STAIGER)