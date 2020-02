L'Ambrì perde Jelovac e Incir

AMBRÌ - Due nuovi infortuni in casa Ambrì. Patrick Incir lamenta un problema al polso destro e dovrà rimanere ai box per 6 settimane, mentre Igor Jelovac - infortunatosi al piede sinistro - dovrà restare lontano dal ghiaccio per 8 settimane.

Ecco il comunicato del club leventinese:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che l’attaccante Patrick Incir, nel corso della partita disputata lo scorso 30 gennaio a Rapperswil, ha subìto una lesione legamentare con stacco osseo al polso destro.

Le visite specialistiche hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico, tuttavia i tempi di recupero per il classe ’94 sono stimati intorno alle 6 settimane.

Allo stesso tempo, il club leventinese comunica che il difensore Igor Jelovac ha subìto la frattura del metatarso 1 del piede sinistro bloccando un tiro durante l’allenamento di venerdì 7 febbraio. Anche per Igor le visite specialistiche hanno escluso l’intervento chirurgico, ma il periodo di stop per il difensore è stimato in 8

settimane.

La società biancoblù augura a Patrick e a Igor un pronto e completo recupero".

TiPress