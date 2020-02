Lugano promosso, Ambrì bocciato? I numeri (a volte) contano nulla

LUGANO/AMBRÌ - Quanti punti servono per fare i playoff?

"Qualcuno meno di 70", si diceva fino a poche settimane fa: “Il grande equilibrio nella parte bassa della graduatoria farà abbassare la quota da raggiungere per assicurarsi l'ottavo posto”. Ogni chiacchiera – come spessissimo capita nello sport – è stata azzerata dalle ultime recite, nelle quali le prime della classe hanno perso match sanguinosi contro le squadre che stanno sgomitando per ritagliarsi un posto sotto la luce dei riflettori. L'accelerazione di chi occupa le posizioni meno nobili della classifica ha creato un piccolo terremoto e reso un po' più complicato staccare il pass per la postseason più nobile. Quanti punti servono, quindi, per entrare nella top-8? Difficile dirlo; a questo punto della corsa sembra però che lo spartiacque possa trovarsi intorno a quota 70-71.

Stabilito dove si deve arrivare, le sei squadre ancora in ballo (dal Bienne al Friborgo) hanno cominciato a fare i loro conti. E quella messa meglio, guardando al calendario e a quanto già messo in cassa, sembra il Lugano. Dati per spacciati fino a inizio mese, grazie all'accelerazione “pelletierana” i bianconeri hanno infatti scalato posizioni e recuperato consensi. Al momento settimi, con cinque punti di margine sulla riga, possono ora guardare con fiducia al futuro.

Ma come si può riuscire a decifrare davvero una classifica che vede compagini con all'attivo un numero diverso (a volte molto diverso) di partite disputate? Si può tentare di dare un “peso” al calendario, valutando il comportamento fin qui tenuto dalle avversarie che arriveranno. E questo esercizio fa sorridere, appunto, i sottocenerini, che da dopo la sosta a fine mese incroceranno truppe capaci di mettere insieme in totale 401 punti (57,28 di media). Il calendario peggiore tocca invece all'Ambrì, i cui rivali hanno totalizzato mediamente 68,71 punti (481 totali). Ma tanta aritmetica racconta solo una delle molte verità possibili. Se, per esempio, si analizzasse il comportamento di ogni singola squadra solo nelle ultime dieci giornate, così da dare maggior peso al momento di forma, ecco che lo sprint meno preoccupante toccherebbe al Bienne (pronto a battersi contro avversarie capaci di mettere insieme mediamente 14,29 punti), mentre la fatica maggiore toccherebbe... ancora ai leventinesi (17,29).

Un'altra chiave di lettura? Tra punti già conquistati e forza delle rivali, davvero il Lugano può pensare positivo mentre l'Ambrì deve considerarsi già spacciato? Se si tiene conto del fatto che nelle prossime sette fatiche sono presenti due derby, incontri nei quali ogni tipo di calcolo o pronostico lascia il tempo che trova...

BIENNE 43 match/65 punti, ultimi 10 match/17 punti

Avversarie: Friborgo, Berna, ZURIGO, LOSANNA, Davos, Zurigo, LANGNAU

Punti totali delle avversarie: 450/media 64,28 - punti ultimi 10 match: 100/media 14,29 LUGANO 43 match/61 punti, ultimi 10 match/21 punti

Avversarie: Ambrì, LOSANNA, Ginevra, FRIBORGO, Berna, RAPPERSWIL, Ambrì

Punti totali delle avversarie: 401/media 57,28 - punti ultimi 10 match: 106/media 15,14 LANGNAU 42 match/57 punti, ultimi 10 match/10 punti

Avversarie: RAPPERSWIL, Zurigo, GINEVRA, DAVOS, Friborgo, LOSANNA, ZUGO, Bienne

Punti totali delle avversarie: 524/media 65,5 - punti ultimi 10 match: 125/media 15,63 BERNA 42 match/56 punti, ultimi 10 match/12 punti

Avversarie: Zurigo, Zugo, BIENNE, Rapperswil, LUGANO, DAVOS, Friborgo, LOSANNA

Punti totali delle avversarie: 512/media 64 - punti ultimi 10 match: 132/media 16,5 AMBRÌ 43 match/55 punti, ultimi 10 match/13 punti

Avversarie: LUGANO, DAVOS, Losanna, ZURIGO, Ginevra, Davos, LUGANO

Punti totali delle avversarie: 481/media 68,71 - punti ultimi 10 match: 121/media 17,29 FRIBORGO 40 match/53 punti, ultimi 10 match/13 punti

Avversarie: LOSANNA – Bienne, Rapperswil, ZUGO, LOSANNA, Lugano, LANGNAU, Zugo, BERNA, Ginevra

Punti totali delle avversarie: 644/media 64,4 - punti ultimi 10 match: 165/media 16,5 *in MAIUSCOLO le partite in trasferta

