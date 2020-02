L'Ambrì può continuare a cullare il sogno playoff

AMBRÌ - “Io sono ancora qua”. Potremmo prendere spunto dalle parole di Vasco Rossi (espresse nella canzone “Eh già”) per descrivere il momento attuale dell’Ambrì. Sì perché i leventinesi, falcidiati dagli infortuni da settembre ad oggi, sono sempre lì a ridosso della linea a giocarsi i playoff.

Venerdì sera alla Valascia Trisconi e compagni si sono concessi il lusso di neutralizzare la fame di vittoria degli Orsi di Hans Kossmann, disputando un’ottima gara e incamerando tre punti d’oro. Ad oggi una qualificazione tra le magnifiche otto non è certo impossibile, anche se il cammino resta assai complicato. La formazione di Luca Cereda ha due lunghezze di ritardo dal Langnau ottavo, pur avendo giocato una gara in più dei Tigrotti (così come del Berna e addirittura tre in più del Friborgo).

Una menzione particolare la merita Benjamin Conz: il portiere biancoblù, che giovedì a Rapperswil aveva sostituto Manzato dopo 20’, non subisce reti da oltre 100’. E contro gli Orsi ha pure centrato il primo shutout stagionale...

Ti-press (Alessandro Crinari)