Il Lugano ribalta anche il Davos e continua la sua corsa verso i playoff

LUGANO - Successo fondamentale per il Lugano nella serata in cui ha inaugurato la propria Hall of Fame(celebrati Alfio Molina, Bernard Côté e Bruno Rogger). La squadra di Pelletier, grazie ad una prova di carattere, ha superato in rimonta per 5-3 il Davos e conquistato così punti d’oro per la corsa ai playoff. I bianconeri, dopo un primo tempo opaco terminato sul 3-1 per i grigionesi, hanno ribaltato il risultato nella seconda frazione grazie agli spunti di McIntyre, Lammer e Walker (autore di una doppietta). Nel terzo tempo Chiesa e compagni hanno poi controllato con autorità il risultato. I bianconeri – la miglior squadra del campionato nel 2020 per punti conquistati – torneranno in pista domani quando andranno a far visita al Bienne.

Un buon avvio di gara ha permesso al Davos di trovare il vantaggio dopo soli 2’48’’ grazie ad una scorribanda dell’instancabile Ambühl. I grigionesi hanno continuato a farsi preferire e Luca Hischier ha colpito il palo al 12’. I padroni di casa hanno però avuto la forza di reagire e al 15’40’’ Walker ha trovato il pareggio. Prima della pausa gli ospiti, decisamente più incisivi dei loro avversari, sono riusciti a trovare due volte la via della rete. Prima Palushaj (17’49’’) e poi ancora Ambühl (19’38’’) hanno fissato il risultato sul 3-1 aiutati dalla difesa bianconera, certamente non incolpevole.

Dopo soli 25’’ nel secondo periodo i ragazzi di Pelletier hanno accorciato le distanze grazie ad una deviazione letale di McIntyre davanti ad Aeschlimann. Lo stesso numero 96, con i ticinesi finalmente padroni del gioco, ha sfiorato la rete senza però trovare fortuna. Il pareggio è caduto al 34’35’’ quando Lammer ha rifinito una pregevole azione corale orchestrata da Klasen. Prima della sirena è caduto anche il primo vantaggio luganese della serata con Walker che grazie ad un potente tiro ha completato la rimonta.

I sottocenerini hanno controllato il gioco in avvio di terzo tempo senza concedere grandi occasioni al temibile attacco dei gialloblù. Si è così rapidamente arrivati fino ai minuti finali quando l’assalto finale a porta vuota di Lindgren e compagni ha permesso a Suri di trovare il definitivo 5-3 a porta vuota.

keystone-sda.ch (Pablo Gianinazzi)