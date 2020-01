Tris e shutout: l'Ambrì affonda il Berna di Kossmann

AMBRÌ - L'Ambrì, nel suo ultimo match prima della sosta per la Nazionale, ha conquistato 3 punti pesantissimi prendendosi lo scalpo del Berna. Guidati per la prima volta da Hans Kossmann, gli Orsi sono stati sconfitti 3-0 alla Valascia da un Ambrì compatto, energico ed incisivo. Shutout di Benjamin Conz, autore di 35 interventi.

Dopo una avvio di partita in cui i biancoblù hanno superato senza particolari affanni un'inferiorità numerica (fuori Joel Neuenschwander al 2'), è stato Tommaso Goi a crearsi una doppia chance interessante, con due conclusioni ravvicinate che hanno impensierito l'attento Karhunen. Al 13' si è poi messo in evidenza Conz, che ha neutralizzato un'incursione di Mursak (giunto a tu per tu col portiere leventinese). Con Kämpf sulla panchina dei penalizzati al 15', l'Ambrì ci ha provato in powerplay, ma il risultato non si è sbloccato e il cronometro è scivolato via veloce fino al 20' (tiri 12-12).

Nel secondo periodo il Berna si è inizialmente fatto preferire, mettendo pressione all'Ambrì e creandosi due grosse occasioni con Rüfenacht e Praplan. Al 31' sono stati invece i biancoblù a sfiorare il vantaggio, con una bella iniziativa sull'asse Müller-Zwerger, con quest'ultimo fermato prima dalla traversa e poi da Karhunen. Nei minuti finali del secondo tempo il match si è infiammato, con Trisconi penalizzato per un colpo di bastone ad Andersson (2'+2') e l'Ambrì bravissimo nel gestire la situazione. Ristabilita la parità in pista al 38' (fuori Blum), la squadra di Cereda ha colpito con Dal Pian in 4c4, col numero 14 perfettamente assistito da Zwerger (1-0 al 39').

Costretto a reagire ad inseguire, nel terzo tempo il Berna ha però dovuto fare i conti con la verve e l'energia dei biancoblù, che hanno ulteriormente alzato il ritmo e trovato il pesantissimo 2-0 al 47' con capitan Bianchi (ottimo lavoro di Goi davanti alla porta). Incassato il colpo il Berna ha sbandato, e così - con Mursak penalizzato - il solito Matt D'Agostini ha fulminato Karhunen in powerplay (3-0 al 48'). Nel finale i padroni di casa hanno gestito al meglio il vantaggio, senza rischiare e congelando di fatto il risultato.

Con questa vittoria i leventinesi scavalcano Berne e Friborgo e si portano a quota 55 punti, sinonimo di nono posto a -2 dal Langnau.

AMBRÌ - BERNA 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)

Reti: 38'29" Dal Pian (Zwerger) 1-0; 46'26"Bianchi 2-0; 4'32" D'Agostini (Trisconi, Novotny) 3-0.

AMBRÌ. Conz; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Jelovac, Ngoy; Pezzullo, Fohrler; D’Agostini, Flynn, Müller; Zwerger, Novotny, J. Neuenschwander; Bianchi, Goi, Trisconi; Hinterkircher, Dal Pian, Mazzolini.

Penalità: Ambrì 4x2’; Berna 3x2’.

Note: Valascia 5'126 spettatori. Arbitri: Salonen, Vikman; Kovacs, Altmann.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)