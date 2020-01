Ambrì, la (pazza) rimonta è solo sfiorata: Rapperswil avanti ai rigori

RAPPERSWIL– Rimonta solo sfiorata per l’Ambrì. Sotto 2-0 fino al 58', la squadra di Luca Cereda è infatti stata superata 3-2 ai rigori dal Rapperswil. I biancoblù, in difficoltà per tutto il match e poco incisivi sul fronte offensivo, hanno pareggiato la contesa allo scadere grazie a una doppietta di Zwerger ma sono caduti ai rigori per via delle parate di un grande Nyffeler. I leventinesi torneranno sul ghiaccio già venerdì quando alla Valascia arriverà il Berna.

La prima occasione della serata è capitata sul bastone di Cervenka, con il ceco che non è però riuscito a trafiggere Manzato. La partita si è sbloccata al 6'59" quando Kristo ha infilato in porta un disco abilmente conquistato da Dünner. La reazione dei ticinesi si è fatta attendere e così i padroni di casa hanno potuto raddoppiare grazie a una fortunosa deviazione di Simek su tiro di Clark (15'22"). Si è così andati alla pausa con il Rapperswil in vantaggio per 2-0.

Il secondo tempo ha visto ancora i padroni di casa rendersi più volte pericolosi e sfiorare la terza rete della serata. Il gioco è poi corso senza grandi sussulti fino alla seconda pausa, con la truppa di coach Cereda incapace di portare pressione con costanza dalle parti di Nyffeler.

Il terzo periodo si è aperto con il portiere dei sangallesi protagonista con una serie di interventi decisivi sulle conclusioni di D’Agostini e compagni. Si è così arrivati rapidamente e senza grandi emozioni fino ai minuti finali, quando l’assalto dei sopracenerini, ostacolati con efficacia dal sistema difensivo dei ragazzi di Tomlinson, si è fatto più intenso. Al 58'01" Zwerger ha accorciato le distanze appoggiando in rete un disco non trattenuto da Nyffeler. Lo stesso attaccante austriaco ha poi trovato, a 43" dalla sirena, il pareggio al termine di una caparbia azione collettiva. La contesa si è poi protratta fino alla lotteria dei rigori, che ha assegnato la vittoria finale al Rapperswil.

RAPPERSWIL-AMBRÌ d.r. 3-2 (2-0, 0-0, 0-2, 0-0)

Reti: 6’59’’ Kristo (Dünner) 1-0; 15’22’’ Simek 2-0; 58’01’’ Zwerger (Fora) 2-1; 59’17’’ Zwerger 2-2.

AMBRÌ: Manzato (20’ Conz); Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Jelovac, Ngoy; Fohrler; D’Agostini, Flynn, Trisconi; Zwerger, Novotny, Müller; Bianchi, Goi, Incir; Hinterkircher, Dal Pian, Neuenschwander; Mazzolini.

Penalità: Rapperswil 4x2’; Ambrì 3x2’.

Note: St. Galler Kantonalbank Arena 3'722 spettatori. Arbitri: Hebeisen, Vikman, Fuchs, Wolf.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)