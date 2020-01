«L'approccio alle prossime partite non cambia di una virgola»

AMBRÌ - Due gare importantissime attendono l'Ambrì, la prima questa sera a Rapperswil mentre l'altra domani alla Valascia contro il Berna di Hans Kossmann. Due scontri delicati per i leventinesi che non vogliono assolutamente farsi scappare il treno playoff. D'altronde la riga – sebbene i biancoblù abbiano disputato più partite delle rivali – dista soltanto tre lunghezze. La missione che attende Zwerger e compagni non è delle più semplici, ma senza dubbio le possibilità di acciuffare un posto nella top-8 ci sono...

«L'approccio a queste due partite non cambia di una virgola - le parole del direttore sportivo Paolo Duca - Nell'attuale stagione abbiamo dimostrato più volte che, se riusciamo a mettere in pista i nostri valori, la nostra intensità e ad imporre il nostro gioco possiamo competere con chiunque. Bisogna solo continuare a pigiare sull'acceleratore...».

Un gruppo che non si è lasciato mai andare, nemmeno quando la lista degli infortuni si allungava a dismisura... «A parte qualche rara eccezione la squadra non ha mai mollato, guadagnandosi la possibilità di giocarsela anche con le formazioni più blasonate. L'intensità sul ghiaccio non è mai mancata... Malgrado la squadra abbia dovuto affrontare tante difficoltà ha sempre cercato soluzioni. Chi è stato chiamato a scendere in pista, lo ha fatto con lo spirito giusto: questo lo stiamo apprezzando...».

Nelle ultime partite stai vivendo di nuovo l'adrenalina della panchina... «Esattamente. È un'altra cosa assistere alle partite a stretto contatto con il ghiaccio. Percepisci molto di più le emozioni e il gioco va davvero velocissimo. Per me, che per anni ho vissuto la panchina da giocatore, è sicuramente straordinario...».

