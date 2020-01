Prospect Games: le scelte di Fischer

BERNA - Il Mondiale di hockey in Svizzera - in programma a Zurigo e a Losanna - si avvicina sempre di più: mancano esattamente 100 giorni alla prima partita che si disputerà venerdì 8 maggio. Nel percorso verso questo appuntamento, settimana prossima - nel quadro dei Prospect Games - la Nazionale rossocrociata affronterà due volte la Germania.

Per queste due partite in programma giovedì 6 febbraio ad Herisau e venerdì 7 febbraio a Olten, Patrick Fischer ha scelto una compagine U25 composta da 22 giocatori. Sven Jung (Davos), Gilian Kohler (Bienne), Valentin Nussbaumer (Bienne), Axel Simic (Zurigo), Justin Sigrist (Zurigo), Sven Leuenberger (Zugo) e Yannick Zehnder (Zugo) sono i sette giocatori che debutteranno nella Nazionale maschile A. Due di loro – Valentin Nussbaumer e Gilian Kohler del Bienne – sono reduci dal campionato mondiale U20 disputatosi in Repubblica ceca, in cui la Svizzera ha raggiunto i quarti di finale.

Lunedì 3 febbraio la squadra raggiungerà il Camp a Olten... «Per i giocatori giovani i Prospect Games sono un’opportunità eccellente per mettersi in mostra tra le fila della Nazionale A. Possiamo prepararli al meglio al passaggio nella Nazionale A e a eventuali convocazioni ai massimi livelli internazionali», le parole di Patrick Fischer.



Programma Prospect Games

Giovedì 6 febbraio alle ore 20.15: Svizzera-Germania (Herisau)

Venerdì 7 febbraio alle ore 20.15: Svizzera-Germania (Olten)

I convocati

Portieri (2): Gauthier Descloux (Ginevra), Joren Van Pottelberghe (Davos)

Difensori (8): Yanik Burren (Berna), Dominik Egli (Rapperswil), Tobias Geisser (Zugo), Andrea Glauser (Langnau), Sven Jung (Davos), Roger Karrer (Ginevra), Simon Le Coultre (Ginevra), Elia Riva (Lugano)

Attaccanti (12): Dominik Diem (Zurigo), Luca Fazzini (Lugano), André Heim (Berna), Luca Hischier (Davos), Gilian Kohler (Bienne), Sven Leuenberger (Zugo), Marco Miranda (Ginevra), Valentin Nussbaumer (Bienne), Damien Riat (Bienne), Justin Sigrist (Zurigo), Axel Simic (Zurigo), Yannick Zehnder (Zugo)