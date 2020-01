«Bienne è ciò che cercavo. Horansky? Un affare per l'Ambrì»

OLTEN - Riccardo Sartori ha raggiunto il suo obiettivo: riconquistare un posto in National League. Nel luglio scorso aveva deciso di voltare pagina, sciogliendo anticipatamente il contratto con il Lugano. Il suo scopo era quello di fare un passo indietro - andando in Swiss League - per poi un giorno (non troppo lontano...) tornare in una delle 12 squadre della massima serie. Questa possibilità gliel'ha concessa il Bienne, club per il quale il ticinese si è legato per le prossime due stagioni. Un bel trampolino di (ri)lancio...

«È una delle squadre che in questo momento faceva maggiormente al caso mio - le parole del diretto interessato - I contatti sono iniziati nei mesi di ottobre/novembre, quando sono venuti un paio di volte a vedermi giocare. La firma è poi arrivata a fine dicembre».

Il quadretto perfetto: si è concretizzato esattamente ciò che ti eri prefissato...

«Esattamente. Era proprio questa la mia idea. Quando avevo rotto il contratto con il Lugano mi ero detto "vado in B per riconquistarmi una chance". Qui ho trovato tanto ghiaccio e la possibilità di progredire ulteriormente. Per questo voglio ringraziare l'Olten, senza di loro l'occasione di Bienne non sarebbe mai arrivata. Dove sono maggiormente cresciuto negli ultimi mesi? Un po' in tutto. Anche il fatto di allontanarmi dal Ticino mi ha dato maggior tranquillità, facendomi voltare pagina a 360 gradi».

Nel tuo passaggio nel Canton Berna ha giocato un ruolo anche Mike McNamara?

«No, non l'ho mai sentito. A Lugano avevamo lavorato insieme per pochi mesi, prima del suo trasferimento a Losanna».

Il Bienne è probabilmente il club che è progredito maggiormente negli ultimi anni...

«Sì, sono d'accordo. È una squadra che da diverse stagioni a questa parte punta in alto. La sua crescita costante sta passando anche grazie allo spazio che concedono a giocatori emergenti e a caccia di rilancio».

Avevi altre offerte?

«Quando ho saputo dell'interesse del Bienne non ho pensato ad altro. Questa opportunità andava infatti colta al volo...».

Dalla prossima stagione Horansky, tuo attuale compagno a Olten, potrebbe trasferirsi ad Ambrì. Cosa puoi dirci di lui?

«È forte, è un giocatore completo. Non gli manca nulla per poter giocare in National League. Se l'Ambrì davvero lo dovesse prendere penso che farebbe un bel colpo. Me lo vedrei bene in una linea completata da Zwerger e Müller. Penso che sia lui che il club leventinese farebbero un bell'affare».

