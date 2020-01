Berna trafitto dal Davos, ridono Lugano e Ambrì

DAVOS – Il Davos non ha fatto sconti: nella domenica di campionato ha battuto 4-3 un Berna affamatissimo, avvicinando così la vetta della graduatoria. Tranquilli ma non per questo "molli", i grigionesi hanno avuto la meglio degli Orsi – ai quali i punti in palio avrebbero invece fatto estremamente comodo – grazie ai gol di Ambühl (4'), Kessler (27'), Hischier (30') e Tedenby (40').

Partita lenta, con il passare dei minuti la truppa di coach Jalonen è riuscita a imbastire una reazione convincente, trovando il momentaneo 1-1 con Scherwey e i gol del 3-2 e 4-3 con Ebbett e Andersson. Alla fine ha però mancato l'ultimo guizzo, quello che avrebbe reso un po' meno preoccupante la sua classifica.

keystone-sda.ch / STR (JUERGEN STAIGER)