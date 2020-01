Gli artigli dell'Ambrì, i garretti del Lugano, il pianto del Langnau

STOP AND GO

AMBRÌ/LUGANO - Il non voler mollare dell'Ambrì e la netta accelerazione del Lugano. Ma non solo: anche la brusca frenata del Langnau. La settimana di hockey ha regalato spunti interessanti. E, se possibile, reso ancor più caotica la classifica di National League, dove solo le prime quattro e l'ultima possono - forse - dirsi certe del loro futuro.

HCAP – Semaforo giallo. Più forti dei guai. Infortuni e decisioni degli arbitri – più i primi che le seconde – hanno pesantemente condizionato la stagione dell'Ambrì. I biancoblù stanno correndo al ritmo che si pensava potessero tenere a inizio anno, è vero; con le prestazioni e un gioco corale che pochi altri hanno, in Leventina hanno tuttavia provato che avrebbero potuto ottenere di più. Se, appunto, i contrattempi non si fossero ripetuti, accavallati. Forse sfumato il sogno playoff (anche se l'aritmetica dice altro), i sopracenerini hanno però mostrato di non aver perso concentrazione e voglia di battersi. I contestati rovesci incassati a Bienne e Friborgo sono stati “azzerati” dal pesantissimo successo centrato sul Langnau, che ha reso ancora più ingarbugliata la situazione nella parte bassa della graduatoria. Novotny è tornato e ha cominciato a lasciare il segno in powerplay. E questo è un bene; se anche la Dea bendata cominciasse a considerare i biancoblù...

HCL – Semaforo verde. Muro bianconero. Il tour de force che sta "attraversando" il Lugano contava quattro trasferte tremende. I bianconeri erano attesi – in sequenza - a Ginevra, Zurigo, Zugo e Bienne. Le prime tre sono state archiviate con nove punti. La quarta, che arriverà a inizio del nuovo mese (dopo aver ospitato il Davos alla Cornèr Arena), sarà affrontata con una sicurezza e una positività sconosciute fino a qualche settimana fa. Nel periodo che avrebbe potuto affossare le loro ambizioni, Chiesa e compagni hanno infatti saputo accelerare, tornando prepotentemente in corsa per un posto nei playoff. Merito, questo, di una condotta di gioco saggia. Preso atto che i problemi a livello offensivo saranno difficilmente risolvibili da qui a primavera, ecco che Serge Pelletier ha intelligentemente deciso di sposare un hockey “copertissimo”. Trovato un gruppo capace di seguire le sue indicazioni, il coach ha scelto di azzerare gli spazi davanti agli ottimi Schlegel e Zurkirchen. Anche a costo di perdere ulteriormente in pericolosità offensiva. Risultato? Nelle ultime cinque partite, compresa quella disgraziata contro il Langnau, il Lugano ha subito 5 gol e fatto 12 punti...

NATIONAL LEAGUE – Semaforo rosso. Langnau. Una settimana, nerissima, e il Langnau ha bruciato un lavoro certosino di mesi. Le sconfitte incassate a Zugo, con il Losanna e ad Ambrì hanno infatti reso precaria la situazione dei bernesi, fino allo scorso weekend dati molto vicini alla conquista di un posto nei playoff e ora, invece, costretti anche a “gufare” qualche rivale. Storicamente poco spettacolare ma contemporaneamente rude e efficace, negli ultimi giorni la truppa di Heinz Ehlers si è riscoperta vulnerabile. Si è fatta recuperare dai Tori, quando pareva essere padrona della situazione, ha bucato la sfida ai Leoni vodesi e non è stata né concreta né attenta alla Valascia. Niente è definitivamente compromesso, questo è evidente; per evitare uno degli ultimi quattro posti della classifica, il Langnau deve in ogni caso riuscire a ritrovare la solidità smarrita. Pesonen e compagni segnano poco; se, anche, continueranno a subire più gol del dovuto...

