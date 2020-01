Biglietto d'aereo strappato: Merzlikins non tornerà a Lugano per anni

COLUMBUS (USA) - «Elvis Merzlikins è probabilmente uno dei migliori portieri al di fuori della NHL». Così, con queste parole, fino ai primi mesi del 2019 Jarmo Kekäläinen provava a convincere colleghi e addetti ai lavori della bontà della sua scelta. Quale? Quella di dare una chance all'estremo difensore lettone - allora al Lugano - per i suoi Columbus Blue Jackets. Già perché in Ohio il 54enne fa il... General Manager della franchigia professionistica.

Alla fine il dirigente finlandese è riuscito a trovare un accordo con l'ex bianconero, che ha portato negli USA al termine della scorsa stagione con un Entry Level Contract per poi "rifirmarlo" per un anno - questo - con un accordo one-way.

Il 25enne nativo di Riga non ha deluso le aspettative e, dopo un periodo di ovvio ambientamento, ha cominciato a fornire prestazioni sontuose anche tra i big nordamericani. Sono arrivati gli shutout. Sono arrivate le vittorie. È arrivata la fiducia dei compagni. Merzlikins ha insomma mostrato di avere le carte in regola per giocare a lungo nella Lega più ricca e luccicante del mondo. Con buona pace di quanti gli pronosticavano un veloce rientro al di qua dell'oceano.

«Elvis sta facendo molto bene - ci ha confermato proprio Jarmo Kekäläinen - Si è velocemente adattato agli Stati Uniti e all'hockey NHL, diverso da quello europeo per stile e caratteristiche».

Può solo crescere...

«Per come la penso io, per quello che ho visto prima che si presentasse da noi e poi, in seguito, qui nelle nostre strutture, ha davanti a sé un futuro luminoso».

I tifosi del Lugano dovranno quindi attendere anni prima di riaverlo indietro...

«Deve continuare a lavorare come sta facendo. E deve continuare a provare a migliorarsi. Se ce la farà - ma sono sicuro che ce la farà - avrà una lunga carriera da queste parti. La Svizzera può aspettare».

L'etica del lavoro non è mai mancata a Merzlikins.

«Ama la competizione, gli piace cercare di andare oltre ai suoi limiti. E per questo suo modo di essere e di interpretare le sfide, i compagni di squadra lo apprezzano molto».

Partito Bobrovski - in estate accasatosi ai Panthers - con Korpisalo, Elvis e Kivlenieks sembravate poter avere problemi. Invece tutti e tre hanno fatto bene. Tutti sono in scadenza, è tempo di rinnovi...

«Sono sotto contratto fino al termine della stagione. Per quanto riguarda le negoziazioni, da me non avrete alcun commento».

