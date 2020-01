Ambrì, che botta: Pinana fuori 6-8 mesi e anche Fora è rotto

AMBRÌ - Piove sul bagnato in casa Ambrì, dove una stagione già complicatissima a livello infortuni si è "arricchita" di due nuovi problemi. Dopo il match di martedì sera a Bienne sono stati costretti a fermarsi Christian Pinana e Michael Fora. Il difensore classe '97 ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà farsi operare. Il difensore classe '95 ha invece ha rimediato una forte distorsione alla caviglia destra. Il primo rimarrà ai box per 6-8 mesi. Il secondo potrebbe saltare qualche partita. Per i leventinesi c'è però anche una buona notizia: Jiri Novotny è tornato a disposizione di coach Cereda.

Di seguito il comunicato ufficiale del club biancoblù:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che nel corso del primo tempo della partita disputata martedì a Bienne, Christian Pinana si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un contrasto fortuito.

Per il difensore classe ’97 sarà necessaria un’operazione e nei prossimi giorni si deciderà quando intervenire chirurgicamente. I tempi di recupero per Christian sono stimati in 6-8 mesi e dunque la sua stagione è terminata.

Il club leventinese informa inoltre che Michael Fora ha subìto una forte distorsione alla caviglia destra durante la partita di martedì sera e la sua presenza sul ghiaccio per le prossime partite è a rischio.

Infine, la società annuncia che Jiri Novotny ha superato con successo gli ultimi esami clinici post operatori ed ha così ricevuto il via libera da parte dello staff medico. Jiri torna dunque a disposizione dello staff tecnico biancoblù a partire da domani.

L’HCAP augura a Tita e a Mike un pronto e completo recupero e fa i migliori auguri a Novo per l’imminente ritorno sul ghiaccio."

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)