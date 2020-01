Non basta una doppietta di Gerlach, Rockets piegati dal Sierre

BIASCA - Sconfitta interna per i Rockets di Alex Reinhard, superati 6-3 dal Sierre alla Raiffeisen BiascArena.

Ai rivieraschi non sono bastate le reti di Gerlach (a segno al 13' e al 25' e salito a quota 20 in stagione) e il sigillo di Vedova (29').

In bilico sino alla mezz'ora - quando le due squadre si trovavano sul 3-3 -, la sfida si è stata decisa dai gol di Guebey (32'), Massimino (52') e Vouillamoz (59'). In precedenza per gli ospiti avevano trovato la via del gol Castonguay ed Asselin (doppietta).

In classifica i razzi restano all'ultimo posto, a -2 dal Winterthur.

TICINO ROCKETS - SIERRE 3-6 (1-2, 2-2, 0-2)

Reti: 12’15’’ Gerlach (Camichel, Anex) 1-0, 14’43’’ Castonguay (Fellay) 1-1, 20’00’’ Asselin (Montandon) 1-2, 24’25’’ Gerlach 2-2, 26’02’’ Asselin 2-3, 29’21’’ Vedova 3-3, 31’51’’ Guebey (Massimino) 3-4, 51’01’’ Massimino (Asselin) 3-5, 58’35’’ Vouillamoz (Giovannini) 3-6.

TiPress