Il Lugano ribalta (con fatica) i Lakers e torna sopra la riga

LUGANO - Altri punti per il Lugano, salito a quota 55. La squadra di Pelletier, in gran forma in questo 2020, ha superato anche il Rapperswil con il punteggio di 2-1. I bianconeri, nonostante la solita difficoltà a concretizzare le occasioni da rete, sono riusciti a rispondere alla rete d’apertura di Cervenka e a ribaltare la contesa grazie ai gol di Bertaggia e Suri. I bianconeri, tornati sopra la linea ma con due partite in più di Berna e Losanna, scenderanno nuovamente sul ghiaccio venerdì quando faranno visita al temibile Zugo.

I primi sussulti della serata sono stati provocati da McIntyre e Jecker, i quali non hanno però avuto fortuna al cospetto di Nyffeler. Nonostante il dominio bianconero sono stati i Lakers a passare con Jecker che al 8’52’’ ha involontariamente deviato in rete un disco scagliato dal bastone di Cervenka. La reazione dei ticinesi, nonostante qualche buona occasione, non si è rivelata incisiva e si è così andati alla pausa sull’1-0.

La seconda frazione ha proposto le prime emozioni al 25’ quando, con i sangallesi in superiorità, entrambe le compagini sono andate vicine al gol. Con il passare dei minuti la pressione dei padroni di casa si è fatta asfissiante, McIntyre non è però riuscito a concretizzare due ghiotte occasioni al 33’. Pochi istanti prima della seconda sirena è arrivato l’atteso pareggio sottocenerino firmato da Bertaggia, bravo a sfruttare una respinta di Nyffeler.

Il terzo tempo si è aperto nel migliore dei modi per il Lugano con Suri che, sfruttando uno dei pochi errori del portiere avversario, ha trovato il primo vantaggio luganese della serata. Il cronometro è poi corso rapido, con Chiesa e compagni padroni del gioco, fino ai minuti finali di gara quando i Lakers hanno provato l’assalto finale a porta vuota senza però ottenere i risultati sperati. Vittoria e tre punti al Lugano.

Buone notizie per i sottocenerini sono giunte anche dalla Bossard Arena, dove lo Zugo ha piegato 2-1 il Langnau. Passati in vantaggio con Pesonen al 18', i Tigrotti sono stati rimontati dalle reti di Albrecht (25') e Martschini (30'). Lo Zugo è primo con 71 punti, mentre la truppa di Ehlers - scavalcata dal Lugano - resta ferma a quota 54, sinonimo di ottavo posto.

LUGANO - RAPPERSWIL 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)

Reti: 8’52’’ Cervenka 0-1; Bertaggia (McIntyre, Klasen) 1-1; 40’38’’ Suri (Walker, Lajunen) 2- 1.

LUGANO: Zurkirchen; Wellinger, Chorney; Riva, Chiesa; Loeffel, Vauclair; Jecker; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Lajunen, Zangger; Lammer, Sannitz, Fazzini; Jörg, Romanenghi, Walker; Haussener.

Penalità: HCL 1x2’ SCRJ 2x2’ +1x10’

Note: Cornér Arena 5'439 spettatori. Arbitri: Wiegand, Dipietro, Bürgi, Wolf.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)