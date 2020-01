Colpo Bienne: ecco Rantakari

BIENNE - Il difensore Otso Rantakari - autore di 20 punti in 28 partite in questa stagione con il Davos - è stato prestato al Bienne almeno fino al 31 gennaio. Ricordiamo che il finlandese era giunto alla Vaillant Arena in estate per sostituire inizialmente l'infortunato Magnus Nygren, ora ripresosi al 100%.

Nelle ultime sfide il 26enne è stato infatti spedito più volte in tribuna, per questo motivo i grigionesi hanno optato per un prestito ai Seelanders, che hanno recentemente perso per infortunio il loro leader del reparto arretrato Anssi Salmela. Il giocatore, che si è fratturato uno zigomo venerdì scorso, si sottoporrà a un intervento chirurgico nella giornata di domani e resterà ai box per un mese.

Stando al sito della società Rantakari ha effettuato nella mattinata odierna il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

keystone-sda.ch / STR (SAMUEL GOLAY)