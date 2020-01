Cucinato lo Zurigo, il Lugano si rialza subito

ZURIGO - Un Lugano attento, determinato e più che pratico ha espugnato l'Hallenstadion: Zurigo superato 2-1 al termine di un confronto tiratissimo.

Come già riusciti a fare nelle ultime uscite, i bianconeri hanno cominciato la sfida con il giusto piglio. Il pessimo risultato interno contro il Langnau li costringeva a muoversi con determinazione in cerca di un successo riparatore? Questo hanno fatto, sorprendendo i padroni di casa con ritmo e incisività. E anche per la concretezza mostrata. Già al 6' la premiata ditta McIntyre-Klasen ha infatti firmato un vantaggio pesantissimo almeno per il morale. I Lions non sono in ogni caso rimasti a guardare e al 14', con Simic (in powerplay), hanno trovato il pari. Grazie a uno Schlegel attento e a una tattica di gioco che non è cambiata con il mutare del punteggio, gli ospiti non hanno comunque subito alcun contraccolpo. Sono anzi stati in grado di rispondere colpo su colpo all'agguerrita corazzata locale, che ha chiuso in crescendo il primo tempo ma è stata costetta a “indietreggiare” nella prima parte del secondo parziale. Lì il Lugano ha creato (con Bertaggia e Fazzini) senza però concretizzare. Per conto suo, lo Zurigo ha spinto e graffiato (occasione con Baltisberger), mancando tuttavia il colpo decisivo. Il match è corso via equilibrato fino a 13” dal 40' quando, in superiorità numerica, con Klasen, i bianconeri sono nuovamente andati in vantaggio.

Il terzo terzo è stato, come logica, di appannaggio dei Lions, i quali non sono tuttavia stati in grado di schiacciare i rivali né tantomeno di affondare i colpi. L'attenta difesa guidata da Schlegel ha respinto ogni tentativo di assalto fino al 60', quando la sirena ha sancito il “sacco” di Zurigo. Tre punti in più in cascina: per Chiesa e soci la rincorsa a un posto nei playoff può ripartire.

ZURIGO-LUGANO 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)

Reti: 5'38” McIntyre (Klasen) 0-1; 13'08” Simic (Suter) 1-1; 39'47” Klasen (Fazzini) 1-2.

LUGANO: Schlegel; Wellinger, Postma; Riva, Chiesa; Vauclair, Leoffel; Jecker; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Sannitz, Fazzini; Jörg, Romanenghi, Zangger; Haussener.

Penalità: Zurigo 5x2'; Lugano 4x2'.

Note: Hallenstadion, 9'781 spettatori. Arbitri: Stricker, Urban, Kaderli, Obwegeser.

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)