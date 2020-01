Un Ambrì senza artigli si deve inchinare ai Tori

ZUGO – Serata poco fortunata per l’Ambrì. La squadra di Cereda, nonostante una prova generosa, è uscita sconfitta da Zugo con il punteggio di 3-1. Ai biancoblù, in difficoltà nel concretizzare le occasioni da rete senza l’ammalato D’Agostini, non è bastato il gol di Trisconi nel periodo centrale. I Tori si sono assicurati il successo con le segnature di Thorell, Morant e Klingberg. Bianchi (al rientro questa sera) e compagni torneranno in pista domani quando alla Valascia arriverà il Bienne.

I leventinesi si sono mostrati propositivi fin da primi minuti di gara, con diversi pericoli creati dalle parti di Genoni. La grande pressione portata sul ghiaccio dai ticinesi ha impedito al temibile attacco dello Zugo di creare seri problemi a Manzato. A 12’’ dalla sirena i Tori sono però riusciti a passare in vantaggio grazie a Thorell che ha beffato la difesa biancoblù aggirando la porta e firmando l’1-0.

I padroni di casa, complice anche una superiorità numerica, hanno sfiorato a più riprese il raddoppio in avvio di secondo tempo. Il tentativo a botta sicura di Hofmann è però andato a stamparsi sull’asta. La pressione dell’Evz è stata premiata al 27’52’’ quando Morant ha trovato il 2-0 con un tiro dalla blu. La reazione dei biancoblù, troppo discontinui in fase d’attacco, è arrivata al 34’32’’ quando Trisconi ha ribadito in rete un disco non trattenuto da Genoni. Poco prima della sirena Zwerger, da buona posizione, non è riuscito ad infilare il pareggio e si è così andati alla seconda pausa sul 2-1.

Il terzo periodo ha visto Fora e Müller sfiorare nuovamente la rete, con il numero 13 che non ha concretizzato un’occasione davvero ghiotta. Nonostante le numerose occasioni per gli ospiti sono stati ancora i padroni di casa a trovare la via della rete con Klingberg che, al 46’05’’, ha trafitto nuovamente Manzato. Il cronometro, con i sopracenerini più volte pericolosi ma mai incisivi, è corso fino ai minuti finali di gara. Lo Zugo è stato bravo ad amministrare gioco e punteggio assicurandosi così la vittoria.

ZUGO - AMBRÌ 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

Reti: 19’48’’ Thorell (Alatalo) 1-0; 27’52’’ Morant (Albrecht) 2-0; 34’32’’ Trisconi (Goi) 2-1; 46’05’’ Klingberg (Hofmann 3-1.

Ambrì: Manzato; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Ngoy, Jelovac; Fohrler; Upshall, Flynn, Sabolic; Zwerger, Müller, Hofer; Bianchi, Goi, Trisconi; Hinterkircher, Dal Pian, Incir; Neuenschwander.

Penalità: Zugo 2x2’ Ambrì 5x2’ +1x10’.

Note: Bossard Arena, 6'886 spettatori. Arbitri: Salonen, Hungerbühler, Fuchs, Bürgi.

