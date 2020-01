Pelletier e Cereda cercano conferme

LUGANO/AMBRÌ - Questa sera il Lugano ospita il Langnau, mentre l'Ambrì sarà di scena a Zugo.

La truppa di Serge Pelletier – quattro affermazioni nelle ultime cinque gare – è dunque motivata a continuare la striscia positiva a livello di risultati fra le mura amiche. L'occasione è ghiotta anche perchè i Tigers – reduci da quattro battute d'arresto di fila, fra cui il doppio 6-1 incassato dallo Zurigo negli ultimi due incontri – sono feriti, ma attenzione a non sottovalutare il loro potenziale. Un successo permetterebbe alla formazione bianconera di consolidare la propria posizione sopra la riga e di staccare proprio gli avversari di giornata in classifica. Il Langnau (48 punti) conta infatti una sola lunghezza di ritardo dal Lugano (49), ma è anche sceso sul ghiaccio due volte in meno rispetto a Sannitz e compagni. Squadra che vince, in genere non si cambia, per questo motivo c'è da credere che l'head-coach dei ticinesi continuerà soprattutto con la sua prima linea composta dagli intoccabili Klasen e McIntyre, insieme a Bertaggia. Nella serata di domani invece i bianconeri faranno visita ai Lions.

Dal canto suo l'Ambrì, che ha trovato la sua prima vittoria di questo 2020 proprio nell'ultima uscita stagionale, cercherà di espugnare dapprima la tana dei Tori, per poi ospitare alla Valascia il Bienne. Sarà davvero importante per i leventinesi provare a conquistare più punti possibili, visto che non mancano moltissime gare al termine della regular season. Fora e compagni (45 punti) occupano infatti attualmente la decima piazza della graduatoria insieme al Friborgo e per fare parte delle magnifiche otto non si possono più sprecare occasioni. Anche l'head-coach biancoblù può fare affidamento su una prima linea nord-americana di tutto rispetto – con Upshall, D'Agostini e Flynn – anche se l'attuale TopScorer dell'Ambrì non è al meglio e potrebbe lasciare il suo posto a Sabolic. Da segnalare che lo Zugo recupererà proprio per il match odierno sia Raphael Diaz sia Jérôme Bachofner.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)