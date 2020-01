Rockets, sospeso Curtis Gass

NATIONAL LEAGUE

«Vorrei Friborgo e Ambrì nei playoff. Futuro? Aperto a ogni possibilità»

Adrien Lauper, ex biancoblù attualmente in forza ai Dragoni: «Il campionato è avvincente: è un bene per i tifosi. Contratto? Ho fiducia nei miei mezzi, so di poter giocare ancora 2-3 anni in NL»