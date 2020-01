«Vorrei Friborgo e Ambrì nei playoff. Futuro? Aperto a ogni possibilità»

FRIBORGO - Con il campionato che corre veloce, con più di 2/3 di regular season ormai consumata, la bagarre playoff è sempre accesissima e si fa sempre più appassionante. Il Losanna, quinto, può vantare 53 punti, mentre Friborgo e Ambrì (undicesimo) si trovano a quota 45. Passato in estate dai biancoblù ai Dragoni - dove aveva già vissuto momenti importanti prima di trasferirsi in Leventina -, Adrien Lauper conosce perfettamente le due realtà e si augura che entrambe le squadre, alla fine, si ritrovino tra le magnifiche otto.

«Sarebbe davvero bello, darebbe gioia a queste splendide tifoserie - conferma l'attaccante 32enne - Prima ovviamente penso al Friborgo, ma poi mi farebbe piacere ritrovare anche l'Ambrì nella top-8. Al momento credo che la situazione sia molto simile a quella dello scorso anno, con almeno 6 squadre ancora in ballo. È un bene per i fan e rende il campionato più attrattivo. Non sarebbe la stessa cosa con 2-3 team già tagliati fuori».

In piena corsa ci sono anche i Dragoni, che però - con Mark French al timone prima dell'avvento di Dubé -, avevano iniziato col piede sbagliato raccogliendo 2 punti in 6 partite.

«L'inizio non è stato facile, poi lo staff tecnico è cambiato e le cose sono migliorate. Anche noi siamo stati condizionati dai parecchi infortuni, ma ora siamo sulla strada giusta. Con Berra tra i pali e stranieri performanti possiamo farcela. Ora ci giochiamo tutto nel prossimo mese e mezzo. Personalmente non vedo l'ora. Preferisco giocare 3 partite a settimana e mantenere un certo ritmo, piuttosto che aspettare con trepidazione il weekend».

Fermato durante la preparazione da un infortunio, Lauper ha fatto fatica ad ingranare e inserirsi nei meccanismi dei burgundi (29 presenze, con un "Time on ice" di 5'02" a partita). A livello personale come sta andando?

«In effetti ho mancato tutto il mese di agosto, dove si lavora tanto sul pattinaggio e si mettono le basi; insomma si mette benzina nelle gambe. Non ci voleva. In quel periodo non ho potuto fare niente e, quando sono rientrato, c'è stato subito il cambio di allenatore. Non è stato semplice, ma ora va sempre meglio: voglio dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere i playoff».

Ad Ambrì, dove hai giocato 5 stagioni, tutti ti volevano bene e avevi un ruolo importante anche a livello di spogliatoio.

«Quando vivi in Ticino e scopri le sue caratteristiche... è difficile lasciarlo. Mi sono trovato come in un Paradiso. A Friborgo conoscevo già buona parte del gruppo e, anche qui, cerco di portare nello spogliatoio il mio sorriso e la mia attitudine positiva. La negatività, anche quando le cose non vanno benissimo, non porta da nessuna parte. Cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mollare mai».

Il tuo contratto con i Dragoni scade a fine stagione. Il futuro è incerto.

«Sono tornato a Friborgo con un solo anno di contratto e sapevo di potermi ritrovare in questa situazione. Ho fiducia nei miei mezzi e so di poter giocare ancora 2-3 anni in National League. Sta a me dimostrare di poter essere ancora utile. Al momento prendo giorno per giorno e resto aperto a ogni possibilità. L’obiettivo, come detto, rimane quello di fare altre 2-3 stagioni ai massimi livelli», conclude l'attaccante Adrien Lauper.