Un Lugano ermetico supera le Aquile e vola in zona playoff

GINEVRA – Altro successo per il Lugano. La truppa di Pelletier, in gran forma in questo 2020, ha infatti superato il lanciatissimo Ginevra con il punteggio di 2-0. Successo che ha permesso a Chiesa e compagni di oltrepassare la fatidica riga che delimita l’accesso ai playoff. I bianconeri, ermetici in fase difensiva, si sono assicurati la vittoria grazie alle reti di Wellinger (uno dei migliori in pista) e Walker. Il prossimo impegno per i luganesi è in programma venerdì quando alla Cornér Arena arriveranno i Tigrotti di Langnau.

La partita è iniziata alla grande per gli ospiti con Wellinger che dopo soli 24’’ di gioco ha trafitto Mayer con un velenoso tiro dalla blu. La reazione ginevrina, guidata da Tömmernes, ha trovato sulla sua strada un attento Zurkirchen. Il risultato, con i bianconeri mai davvero in difficoltà di fronte alla pressione avversaria, non si è più modificato fino alla prima pausa.

La seconda frazione, avara di emozioni e occasioni da gol, ha visto il gioco svilupparsi su ritmi blandi fino al 34’ quando la prima linea delle Aquile ha portato l’unico serio momento di pressione dalle parti della difesa ticinese. Chiesa e compagni hanno però retto bene senza andare in affanno e, a 12’’ dalla seconda sirena, hanno trovato il raddoppio con Walker che da pochi passi ha respinto in rete un disco vagante nello slot.

I padroni di casa hanno provato all’inizio della terza frazione ad alzare i ritmi di gioco, ancora una volta senza però riuscire seriamente ad impensierire la squadra di Pelletier. Si è così arrivati rapidamente ai minuti finali di gara con i sottocenerini diligenti nel gestire il risultato e garantirsi così una vittoria di capitale importanza.

GINEVRA - LUGANO 0-2 (0-1, 0-1, 0-0)

Reti: 0’24’’ Wellinger 0-1; 39’48’’ Walker (Suri, Wellinger) 0-2.

Lugano: Zurkirchen; Wellinger, Chorney; Riva, Chiesa; Vauclair, Loeffel; Jörg, Jecker; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Lajunen, Bürgler; Lammer, Sannitz, Fazzini; Walker, Romanenghi, Zangger.

Penalità: Ginevra 1x2’; Lugano 3x2’.

Note: Les Vernets, 5'788 spettatori. Arbitri: Tscherrig, Kaukokari, Progin, Gnemmi.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)