Josi, Hischier, Meier, El Nino... e le altre "star" svizzere nell'anno del Mondiale di casa

NASHVILLE (USA) - In National Hockey League (NHL) - il campionato di hockey più blasonato del mondo - sono 14 i rossocrociati scesi sul ghiaccio in questa stagione dopo quasi 50 incontri di regular season: un portiere, sei difensori e sette attaccanti.

Lo svizzero che ha finora fatto registrare più presenze è Timo Meier (48 partite) dei San Jose Sharks. L'attaccante 23enne precede in questa speciale classifica Jonas Siegenthaler (47) dei Washington Capitals, Nino Niederreiter (46) dei Carolina Hurricanes e Roman Josi (45) dei Nashville Predators. Questi quattro elementi sono gli unici elvetici a non aver finora mancato un solo incontro.

Il giocatore che ha invece messo a referto più punti è Roman Josi (46) – il quale ne ha totalizzati più di uno di media a match – davanti a Timo Meier (31), Nico Hischier (28) – dei New Jersey Devils – e Kevin Fiala (26) dei Minnesota Wild. Ricordiamo che guida la classifica generale dei TopScorer Connor McDavid degli Oilers (74), davanti al suo compagno di squadra Leon Dreisatl (73).

Da segnalare che sia l'estremo difensore Gilles Senn, sia l'attaccante Sven Bärtschi militano in AHL, ma sono stati chiamati rispettivamente in 2 e 6 occasioni in NHL con New Jersey Devils e Vancouver Canucks. Infine sia Roman Josi sia Nico Hischier avranno l'onore di partecipare al prestigioso evento dell'All Star Game (24-25 gennaio).

In virtù di queste prestazioni la Nazionale svizzera può ben sperare in vista del Mondiale casalingo (8-24 maggio). Playoff di NHL permettendo ovviamente, i giocatori che non raggiungeranno le semifinali con le rispettive squadre in Nord America potranno venire inseriti nel roster di Patrick Fischer – tranne Kukan e Malgin, esclusi dalla Nazionale fino al 2024 per dissidi con l'head-coach – e provare a conquistare una storica medaglia d'oro davanti ai loro tifosi.

Giocatori svizzeri scesi sul ghiaccio in NHL

Timo Meier (attaccante, 1996) - San Jose Sharks 48 partite/31 punti

Jonas Siegenthaler (difensore, 1997) - Washington Capitals 47/9

Nino Niederreiter (attaccante 1992) - Carolina Hurricanes 46/21

Roman Josi (difensore, 1990) - Nashville Predators 45/46

Nico Hischier (attaccante, 1999) - New Jersey Devils 41/28

Kevin Fiala (attaccante, 1996) - Minnesota Wild 41/26

Gaetan Haas (attaccante, 1992) - Edmonton Oilers 40/8

Luca Sbisa (difensore, 1990) - Winnipeg Jets 34/7

Dean Kukan (difensore, 1993) - Columbus Blue Jackets 33/5

Denis Malgin (attaccante, 1997) - Florida Panthers 31/9

Mirco Müller (difensore, 1995) - New Jersey Devils 30/1

Yannick Weber (difensore, 1988) - Nashville Predators 26/2

Sven Bärtschi (attaccante, 1992) - Vancouver Canucks 6/2

Gilles Senn (portiere, 1996) - New Jersey Devils 2/0

keystone-sda.ch (JASON FRANSON)