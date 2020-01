Marchand ma che fai? Il rigore è decisivo... ma lui "cicca" clamorosamente il disco!

PHILADELPHIA (USA) - In occasione della sfida di NHL di questa notte fra Flyers e Bruins - terminata 6-5 dopo i rigori - Brad Marchand ha vissuto una situazione a dir poco assurda.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, l'attaccante della franchigia di Boston è stato designato dal suo allenatore per realizzare il rigore decisivo (gli avversari avevano infatti appena segnato ed erano in vantaggio), ma ha fallito completamente l'esecuzione, mancando clamorosamente il disco a metà pista...

File this under "things we've never seen before"



Brad Marchand overskates the puck at centre ice in the shootout so the Flyers win. 😳 pic.twitter.com/9DrriRNyri