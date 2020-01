Ginevra pista ostica, l'incerto Lugano è costretto all'impresa

GINEVRA - Quanti punti servono per fare i playoff? Il grande equilibrio nella parte bassa della graduatoria e l'assenza di una cenerentola potrebbero - quest'anno - fare abbassare la quota-paradiso forse addirittura sotto la soglia dei 70 punti. Ciò significa che da qui in avanti Lugano, Friborgo e Ambrì, le squadre al momento sotto la linea - ci perdonerà il Rappi se non lo citiamo - dovranno tenere una media di almeno 1,5 punti (abbondanti) per pensare di entrare nella top-8. Compito non semplicissimo, tenuto conto della qualità e della fame delle rivali in pista.

I bianconeri cominceranno la loro rincorsa alla gloria questa sera a Les Vernets, dove affronteranno un Ginevra lanciatissimo. Modesti in trasferta (1 successo nelle ultime 5 uscite, 2 nelle ultime 10), i ticinesi si troveranno di fronte un avversario invece in piena forma. Davanti ai loro tifosi le Aquile hanno infatti sempre vinto nelle ultime cinque recite, facendo registrare un convincente +8 (13-5) alla voce differenza reti. Una buona notizia per la truppa di Pelletier è l'assenza di Daniel Winnik, squalificato (e multato) dopo aver rimediato - contro il Berna - la seconda penalità disciplinare di partita della stagione. Nella serie positiva casalinga dei suoi, il canadese ha totalizzato 3 gol e 4 assist. Un pensiero in meno...

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)