L'Ambrì centra (finalmente) la prima vittoria del 2020

RAPPERSWIL - L'Ambrì è finalmente riuscito a vincere una partita in questo anno nuovo. Dopo aver perso nemmeno 24 ore fa alla Valascia contro il Rapperswil (2-5), la truppa di Luca Cereda ha rialzato la testa ed è stata in grado di vendicarsi degli stessi sangallesi in trasferta: 4-1 il risultato finale.

Per l'occasione l'head-coach dei leventinesi ha optato per l'inserimento fra i pali di Manzato e ha deciso di schierare ancora una volta Upshall insieme a Flynn e D'Agostini - a discapito di Sabolic - e la mossa gli ha dato ragione. La prima linea ha infatti realizzato tre delle quattro segnature finali, con i tre nord-americani che hanno mostrato, come di consueto, una buona intesa fra di loro.

Per la compagine biancoblù, partita molto forte sin dalle prime battute di gioco, sono dunque andati in rete Upshall (2') - al secondo sigillo in due giorni, il quarto da quando è in Leventina - Hofer (27') e due volte Flynn (28' e 60'), mentre per i Lakers il solito Cervenka (29') ha realizzato il gol della bandiera per i suoi.

In classifica l'Ambrì - che ha invertito la tendenza a livello di risultati, dopo cinque battute d'arresto consecutive - ha agganciato il Friborgo in decima posizione (45 punti), una lunghezza in meno dei cugini del Lugano, noni (46).

RAPPERSWIL - AMBRÌ 1-4 (0-1, 1-2, 0-1)

Reti: 2' Upshall (Flynn) 0-1; 27' Hofer 0-2; 28' Flynn (4c5!) 0-3; 29' Cervenka (Clark, 5c3) 1-3; 60' Flynn 1-4.

AMBRÌ: Manzato; Fischer, Plastino; Dotti, Fora; Jelovac, Ngoy; Fohrler; Upshall, Flynn, D'Agostini; Zwerger, Müller, Hofer; Hinterkircher, Goi, Trisconi; Incir, Dal Pian, Neuenschwander; Mazzolini.

Penalità: Rapperswil 4x2'; Ambrì 7x2' + 1x10' (Hinterkircher).

keystone-sda.ch (WALTER BIERI)