Merzlikins spadroneggia: primo shut-out in NHL per lui

LAS VEGAS (USA) - Nella sfida di NHL di questa notte - fra Vegas Golden Knight e Columbus Blue Jackets, terminata 0-3 - Elvis Merzlikins ha centrato il suo primo shut-out da quando milita nella franchigia statunitense.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, l'estremo difensore lettone ha salvato il risultato in più di una circostanza, rendendosi protagonista di 27 parate e al termine dell'incontro è anche stato premiato come prima stella del match.

