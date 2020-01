Lugano "molle" e nettamente sconfitto a Davos

DAVOS - Continuità. Era questa la parola d'ordine in casa bianconera dopo i convincenti successi ottenuti lo scorso weekend su Friborgo e Berna. I desideri di Fazzini e compagni non si sono però tramutati in realtà: alla Vaillant Arena niente terza vittoria di fila, bensì una netta sconfitta che non permette al Lugano di ottenere preziosi punti playoff.

Per la sfida odierna Serge Pelletier ha optato per la medesima formazione vista all'opera domenica nella Capitale: in tribuna, dunque, è finito ancora Chorney.

Su un erroraccio in retrovia di Loeffel il Davos non si è fatto pregare, aprendo le marcature già al 4'24'' con un tiro dalla media distanza di Hischier che non ha lasciato scampo all'incolpevole Zurkirchen. Al 7' Bürgler - tutto solo contro Aeschlimann - ha gettato alle ortiche l'opportunità di pareggiare.

Dopo una lunga fase di pressione dei padroni di casa, i ticinesi hanno colpito al 16'41'' in situazione di 5c3: gran passaggio di McIntyre a "tagliare" il terzo difensivo del Davos e tiro al volo imprendibile di Klasen. Il canadese e lo svedese hanno pertanto confermato l'ottima intesa già emersa nelle scorse partite.

34'' sono bastati ad Andres Ambühl per inserirsi nelle larghe maglie difensive del Lugano e per siglare, dopo un'azione personale, il punto del 2-1. L'inizio difficoltoso di secondo tempo è stato ulteriormente accentuato al 24'25'' quando - una nuova accelerazione di Ambühl - ha sorpreso un'altra volta il pacchetto difensivo ospite, bucato da Herzog in ribattuta. L'occasione più ghiotta di un periodo centrale dominato dalla squadra di Wohlwend i sottocenerini l'hanno costruita attorno al 33': su una leggerezza del portiere dei grigionesi, Walker è andato molto vicino dal 3-2.

Nell'ultimo terzo il Lugano ha provato a ricucire lo strappo, ma i tentativi si sono rivelati timidi e privi della giusta cattiveria. E così, al 53'21'', una sfortunata autorete di Loeffel (che già aveva propiziato l'1-0) ha definitivamente chiuso la sfida. A meno di 4' dalla sirena conclusiva è infine stato Palushaj - in powerplay - ad infliggere il quinto dispiacere di serata all'HCL.

Archiviata questa serata amarissima, il complesso di Pelletier - scivolato a -5 dalla linea - avrà l'occasione di riscattarsi già domani pomeriggio alla Cornèr Arena contro il medesimo avversario. Servirà però una prestazione di tutt'altra sostanza...

DAVOS - LUGANO 5-1 (1-1, 2-0, 2-0)

Reti:4'24'' Hischier (Lindgren) 1-0; 16'41'' Klasen (McIntyre, 5c3) 1-1; 20'34'' Ambühl 2-1; 24'25'' Herzog (Ambühl) 3-1; 53'21'' Kessler 4-1; 56'41'' Palushaj (5c4) 5-1.

Lugano: Zurkirchen; Wellinger, Postma; Riva, Chiesa; Jecker, Loeffel; Ronchetti; Bertaggia, McIntyre, Klasen; Suri, Lajunen, Bürgler; Lammer, Sannitz, Fazzini; Zangger, Romanenghi, Walker; Haussener.

Note: Vaillant Arena, 4'909 spettatori. Arbitri: Lemelin, Dipietro; Kaderli, Progin.

keystone-sda.ch / STR (JUERGEN STAIGER)