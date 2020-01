Il figlioletto di Ovechkin impazzisce di gioia quando ammira suo padre alla TV

WASHINGTON (USA) - Quando Alexander Ovechkin scende sul ghiaccio con i suoi Washington Capitals è festa grande a casa sua.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter dalla stessa franchigia statunitense, il momento più bello della giornata per il figlioletto è proprio quando vede sua padre alla televisione. E c'è da credere che in futuro cercherà di seguire le sue orme.

Ricordiamo che in questa stagione il 34enne russo ha finora messo a referto 42 punti (26 gol) in 45 incontri disputati, mentre nella sua carriera i punti totali in NHL sono la bellezza di 1257 (749 reti) fra regular season e playoff in 1379 match.

#OviJr watching Papa on TV is too much! (IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/KL6SwzDvwr — Washington Capitals (@Capitals) January 9, 2020

keystone-sda.ch (Nick Wass)