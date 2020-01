Riccardo Sartori al Bienne?

OLTEN - Il difensore ticinese dell'Olten - Riccardo Sartori - si sarebbe accordato con il Bienne in vista del prossimo campionato di National League. La notizia è stata data da "Oltner Tagblatt".

Il 25enne ritroverebbe dunque la massima serie svizzera dopo tre stagioni in cui ha girovagato fra Ticino Rockets, i finlandesi del RoKi, Visp e Olten. In precedenza il giocatore - 13 punti in 35 match quest'anno - aveva disputato 176 incontri con il Lugano in National League (9 punti).

Tipress, archivio